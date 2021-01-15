С 12 января 2021 года Ильдар Салеев назначен на пост генерального директора ДТЭК Энерго

Дмитрий Сахарук, который ранее возглавлял компанию, назначен исполнительным директором ДТЭК.

«В свете глобальных трендов украинская энергетика переживает существенную трансформацию. Изменения в первую очередь затрагивают тепловую генерацию и угольную отрасль, потому что они внесут самый существенный вклад в декарбонизацию экономики и защиту климата, – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Перед новым руководителем ДТЭК Энерго стоит непростая задача: подготовить ТЭС к переходу на новый режим работы в объединенной энергосистеме Украины, быть активным участником рынка вспомогательных услуг и найти точки роста через апробацию новых технологий».

Ильдар Салеев – опытный руководитель со стратегическим видением и высоким уровнем профессиональной экспертизы. Он начал свою трудовую карьеру в 2006 году в ДТЭК как руководитель направления инвестиционной деятельности в угольные предприятия.

В 2010 году перешел в Corum Group, где при его активном участии успешно проведена интеграция разрозненных предприятий в единый бизнес, создан R&D центр, разработаны инновационные продукты и выведена компания на новые рынки. С 2015 года продолжил работу в группе Метинвест Холдинг на должности руководителя направления закупок по операционной деятельности.

В августе 2018 Ильдар Салеев возглавил ПРАО «ДМЗ» («Донецксталь») и вывел предприятие по итогам 2019 года в лидеры по поставкам концентрата коксующегося угля в Украине.

С октября 2020 года присоединился к команде ДТЭК Энерго в качестве операционного директора.

«Чтобы и дальше оставаться лидером на конкурентном рынке электроэнергии, мы должны активно работать по нашим ключевым направлениям. Наш приоритет – это повышение операционной эффективности и гибкости бизнеса, что позволит улучшить конкурентоспособность нашего угля и киловатт-часа. Мы планируем и дальше внедрять проекты по цифровизации предприятий и развивать новые направления своей деятельности. Наряду с производственными задачами ДТЭК Энерго продолжает держать курс на устойчивое развитие бизнеса – в фокусе и экология, и безопасность на производстве, и развитие, и обучение персонала, и справедливая трансформация угольных регионов. Таким образом наш бизнес должен становиться все более технологичным, эффективным и современным», - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.