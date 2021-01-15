Если не перенести сроки реализации Национального плана по снижению выбросов, который заработал с 2021 года, Украина может потерять генерацию

Об этом заявил начальник отдела научно-проектного центра НЭК «Укрэнерго» Борис Костюковский.

«Без переноса сроков (выполнения Нацплана по выборосам, - ред.) мы просто теряем генерацию. Проблемы возникнут уже прямо завтра», - сказал Костюковский.

Он также добавил, что для реализаций мероприятий по Нацплану нет источников финансирования и его ключевые положения не могут быть выполнены на данный момент.

По его словам, экомодернизация ТЭС и ТЭЦ без глубокой реконструкции основной части блоков бессмысленна, и она никогда не окупится. И во многих случаях придется принимать непростое решение – либо экомодернизировать, либо заниматься новым строительством. Но в настоящее время у генерации нет средств ни на один из вариантов, поэтому сроки выполнения Нацплана по выбросам следует перенести.

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«Эти все проблемы можно будет решать только при условии, когда в стране и вправду будут созданы условия для того, чтобы можно было эти проекты финансировать, с одной стороны, а с другой стороны чтобы было кому платить за ту электроэнергию, которая будет обязательно при этом дорожать», - считает Костюковский.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.