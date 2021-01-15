Энергоблоки тепловых электростанций государственной компании «Центрэнерго» остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«Доуправлялись. Центрэнерго под уверенным руководством «понятных» менеджеров осталась без угля в разгар морозов. По состоянию на утро пятницы на аварийном ремонте 6 из 9 блоков Змиевской ТЭС «Центрэнерго», - сообщил Кучеренко на своей странице в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что Минэнерго уже два дня не публикует актуальных запасов угля на складах ТЭС. Последние данные за 13 января, по которым на Змиевской ТЭС оставалось 2 тыс. тонн антрацита и 7 тыс. тонн газового угля, что достаточно для работы станции на полтора суток.

"На других станциях не намного лучше ситуация. Как следствие имеем дефицит в системе 2,6 ГВт и предупреждение от «Укрэнерго» о веерных отключениях с 14 по 19 января. Вот вам и результат работы «понятных менеджеров» и регулирования от «независимого регулятора», который полтора года только тем и занимался, что растил спекулянтов и торговцев воздухом», - подытожил Кучеренко.

Напомним, группа «Приват» установила операционный контроль над государственной компанией «Центрэнерго» летом 2019 года.