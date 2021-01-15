Системный оператор НЭК «Укрэнерго» исключает веерные отключения электроэнергии несмотря на отсутствие угля на станциях государственной «Центрэнерго».

Об этом говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».

«Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графику аварийных отключений (так называемые «веерные отключения»), сообщаем, что такие меры пока не планируются», - говорится в сообщении НЭК.

В компании отметили, что также пока не планируется применять графики ограничения мощности для промышленных предприятий для балансирования системы.

Напомним, 15 января 6 из 9 энергоблоков Змиевской ТЭС были остановлены на аварийный ремонт через отсутствие угля. Еще 13 января запаса угля на этой станции хватало на 2 дня работы.

НЭК «Укрэнерго» уведомил Министерство энергетике о дефиците мощности системы на уровне 2,6 ГВт и предупредил о рисках отключения.

С лета 2019 г. операционный контроль над компанией «Центрэнерго» осуществляет группа «Приват».