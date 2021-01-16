Украина в 2020 году увеличила производство электроэнергии из возобновляемых источников – ветер, солнце и биомассы в 2 раза по сравнению с 2019 годом до 10,8 млрд кВт-ч

Об этом свидетельствует статистика Министерства энергетики.

Сообщается, что доля энергии солнца, ветра и биомассы в прошлом году выросла до 7,3% в общем производстве против 3,6% в 2019 году.

При этом производство электроэнергии на гидростанциях Украины в 2020 году уменьшилось на 7,2% до 7,6 млрд кВт-ч.

Итого производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био – и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4% против 8,7% в 2019 году.

Ранее ЕБРР один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украины обратился к председателю Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) с беспокойством, относительно невыполнения украинскими властями обязательств о выплате долгов перед «зеленой» генерацией и призвал НКРЕКП не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств «Укрэнерго» иначе страна потеряет инвестиции банка.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственное пока доступное источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.