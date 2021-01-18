Курс валют в Украине 18 января затаится после выходных, готовясь к очередному удару

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в понедельник, 18 января, доллар и евро покажут лишь незначительные колебания.

Так, доллар за выходные подорожает лишь на 1 копейку. «Зеленые» можно будет купить за 28,06 гривен за единицу.

Евро, в отличие от доллара, наоборот, немного просядет. За выходные европейская валюта подешевеет на 3 копейки. 1 евро в понедельник будут продавать по 33,98 гривен.

Стоит отметить, что, несмотря на кризис, связанный с пандемией, 2020 год украинская гривна пережила достаточно спокойно, без серьезных качелей. С начала декабря 2020 года нацвалюта показывает укрепление и рост. Эксперты связывают это с заключением соглашения с МВФ.

По прогнозам аналитиков, в 2021 году курс доллара сохранится в районе 28,6 гривен. В МВФ и вовсе ожидают, что гривна будет держаться в районе 28,12 гривен. Отмечается, что в первом полугодии мы можем увидеться еще более оптимистичный курс в районе 27,5 гривен за доллар.

Добавим, что в 2021 году украинскую экономику ждет укрепление. Эксперты прогнозируют рост экономики до 4% за год. Инфляцию прогнозируют на уровне в 6,1%.

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