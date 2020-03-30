54-летнего министра финансов немецкого штата Гессен Томаса Шефера обнаружили мертвым возле железнодорожного пути в субботу, 28 марта
Прокуратура Висбадена заявила, что произошло самоубийство.
Премьер-министр штата Фолькер Буффье подтвердил на следующий день, что Шефер покончил с собой. При этом политик назвал возможную причину - Шефер «глубоко переживал» за то, как справится штат с экономическими последствиями после пандемии коронавируса.
«Мы в шоке, мы в неверии и, прежде всего, нам безумно грустно», - сказал Буффье в обращении.
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Заметно потрясенный Буффье напомнил, что Шефер, который 10 лет был финансовым руководителем Гессена, работал «днем и ночью», чтобы помочь компаниям и работникам справиться с экономическим воздействием пандемии.
«Сегодня мы должны предположить, что он был глубоко обеспокоен», - сказал Буффье, близкий союзник канцлера Ангелы Меркель.
«Именно в это трудное время нам нужен был бы такой человек, как он», - добавил он.
У Шефера остались жена и двое детей.
Отметим, Гессен является центром для финансовой столицы Германии Франкфурта, где расположены главные кредиторы, такие как Deutsche Bank и Commerzbank. Европейский центральный банк также находится во Франкфурте.
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По состоянию на 29 марта в Германии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 52547, количество погибших - 389. За сутки выявлено 3965 новых случаев инфицирования. Больше всего пострадали от эпидемии федеральные земли Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.
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