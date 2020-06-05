Украинцы упражняются в сарказме в сети

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который стремится к должности мэра Киева, заставил одним постом "рыдать" украинцев

Так, Тищенко похвастался на своей страничке в соцсети Фейсбук тем, что наполнил песочницы в Святошинском районе столицы - аж по 30 адресам.

При этом политик сопроводил пост яркими фото, на которых показано, как было раньше и как стало теперь, передает Politeka.net. Однако вместо благодарностей электората, Тищенко получил прочуханку.

А все дело в том, что политик насыпал песка столько, что, наверно, и на всю Африку хватило бы - с запасом.

Многие пользователи вначале подумали, что это либо какой-то фейк, либо происки оппонентов. Но не тут-то было - Тищенко действительно похвастался своей работой и помощью населению.

"Делаем родной город комфортным ☝🏻", - сообщил нардеп в подписи к фото.



Украинцы устроили политику разнос в комментариях. Примечательно, что откликнулся даже Юрий Жаботюк - виртуальный персонаж Фейсбука, "кандидат в Раду от Змиевщины", авторы которого высмеивают предвыборные кампании украинских политиков с "гречкой" и ремонтом детских площадок.

"Вот так лучшие практики нашей команды в повышении комфорта и благоустройства Змиевской громады берут на вооружение политики с сомнительной репутацией", - говорится в комментарии Жаботюка.

Кроме этого, не сдерживали сарказма и эмоций и другие пользователи:

"Девизом предвыборной кампании должно быть "Навалим самую большую кучу!" Вдохновения вам!"

"В мого кота закінчується пісок в туалеті. Чи не могли б ви привезти йому? Тоді мій голос та голос мого кота віддамо вам!"

"дякуємо, що досипали піску, але не накрили ніякими кришками - щоб дворовим котикам все ж було зручно й надалі ходити в туалет! і дякуємо, що не замінили ці жлобскі різнокольорові майданчики на щось доречне у міському просторі - бо куди ж ми без цього!"

"Поки Ілон Маск запускає ракети в космос, у далекому Києві хтось голосно навалив у пісочниці"

"Жиииииииииир . Никто и никогда не был так щедр! Песок в песочнице! Вот это уровень!"

"Кстати... а детей в песочнице точно не было?"

"Бог піару... Цікаво: це прикол якийсь? Чи зробити "аби як" - це Ваша фішка?"

"Такими темпами Николай точно победит на грядущих мэрских выборах. Ведь давно известно, что главная проблема Киева — отсутствие песочка на детских площадках"

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