В автобусе в момент ДТП было около 40 украинцев

Пассажирский автобус с украинцами не доехал до пункта назначения

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Информацию о ДТП уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сообщается, что авария произошла сегодня, 2 июля, возле населенного пункта Богуславице Силезского воеводства.

В результате жесткого ДТП пострадали около 40 человек, среди них 16 украинцев. По последним данным, шестерых из них госпитализировали в ближайшую клинику, еще один находится в тяжелом состоянии.

"2 июля в 13:49 (по местному времени) на автодороге №1 вблизи г.Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, из них 6 были госпитализированы. Сейчас 1 человек в тяжелом состоянии", – рассказал руководитель департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Позже выяснилось, что у автоцистерны, которая перевозила неизвестный сыпучий материал неожиданно лопнула шина, из-за чего она врезалась в пассажирский автобус, а затем в другой грузовик, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества. Оба транспортных средства моментально загорелись.

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По информации силовиков, военный ЗИЛ с прицепом съехал с дороги и врезался в опору на трассе в селе Грушевка в направлении Купянска. Вторым участником аварии был грузовик «Урал».

«В результате аварии травмы получили 24-летний водитель «Урала», 31-летний водитель ЗИЛа, 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу», – рассказали полицейские.

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