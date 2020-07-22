Последний час жизни военного медика Николая Илина снимался на камеру

Как передает Politeka, видео последних событий, которые происходили с "Эстонцем", опубликованы на YouTube-канале.

Запись ведется с камеры, которая была зафиксирована на украинском военнослужащем.

Кадры последнего часа жизни погибшего медика выложил в соцсети блогер Анатолий Шарий. При этом он подчеркнул, что приобрел это видео, однако не будет рассказывать, у кого и при каких обстоятельствах.

На видео можно заметить, как передвигается группа украинских военных, тогда как неожиданно начинаются обстрелы. В конце записи "Эстонец" бежит от вражеских обстрелов по лесной местности, однако пуля догоняет его, и он падает на землю.

Как известно, 13 июля российско-оккупационные войска "ЛДНР" целенаправленно расстреляли группу бойцов ВСУ, которые были в белых жилетах.

Бойцы ВСУ уверены, что расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу не был случайным. Тогда на украинских бойцах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках, но россиян это не остановило и они решились на очередное военное преступление на Донбассе. Перед выходом эвакуационной группы боевиками были предоставлены все гарантии безопасности, однако оккупанты не сдержали свое слово и устроили засаду украинцам.

Напомним, в Киеве провели в последний путь украинского военного медика Николая Іліна.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца остались жена и двое детей.

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