Непогода приподнесла "сюрприз" туристам, которые отдыхали на популярном украинском курорте

Как передает Politeka.net, об этом пишут местные СМИ.

Как известно, непогода обрушилась на Кирилловку (Запорожская область).

На украинский курорт обрушились настолько сильные ливни, что поселок в буквальном смысле ушел под воду.

Сильный ливень в Кирилловке прошел вчера, 26 июля, из-за чего дороги в курортном поселке превратились в настоящие реки.

Примечательно, что ливневки в центре поселка не смогли справиться с количеством воды, из-за чего Азовский проспект на какое-то время стал продолжением Азовского моря.

После 17:00 центр туристической Кирилловки стал непроездным - здесь стояла вода, местами до 20-30 сантиметров. Из-за этого некоторые отдыхающие не решались идти по воде и ждали на "островках", когда вода уйдет.

Ранее мы рассказывали о трагедии в украинской Кирилловке. Известно, что трагедия на воде произошла в Кирилловке в Запорожской области ночью 19 июля.

Так, около полвторого ночи отдыхающие вытащили из воды тело женщины без признаков жизни. Погибшей оказалась 27-летняя женщина, которая приехала на отдых в Кирилловку из Днепра.

Местные СМИ сообщают, что тело обнаружили за Степком, по дороге на Бирючий остров.

Тело женщины передали правоохранителям для проведения судмедэкспертизы.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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