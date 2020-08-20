Российский военный командовал группой боевиков, которая в 2014 году сбила два украинских самолета на Донбассе

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на страницу "Ихтамнет_м0209" в соцсети.

По данным экспертов, во время операции армии РФ по захвату и оккупации востока Украины российские военные сбили из ПЗРК "Игла" два украинских самолета.

"Непосредственно группой командовал автор этого видео гражданин РФ Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р. Он был переброшен на Донбасс сразу с полигона 22-й отдельной бригады особого назначения ГРУ России в 2014 году", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 июля 2014 года на Донбассе под Саур-Могилой боевики сбили два украинских самолета СУ-25.

На видео российских военный Денис Харитонов хвастается "трофеями" и рассказывает, что также террористам удалось захватить в плен украинского летчика.

"Вот ее фрагмент - сбитой СУшки. А где-то там догорает вторая СУшка. Где-то там в плен еще одного летчика взяли. Ну СУшка подороже танка стоит - раз у ...надцать. Так что забрали с процентами. Ну, вот вам, парни, и зарплата", - говорит Харитонов.

Боевики также комментируют, что это они "отомстили" за свой танковый экипаж и "всех пацанов", которых ликвидировали ВСУ.

Российские военные сбили украинский самолет СУ-25 Во время операции армии РФ по захвату и оккупации востока Украины, российские военные сбили с ПЗРК "Игла" 2 украинских самолета. Непосредственно группой командовал автор этого видео гражданин РФ Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р. Он был переброшен на Донбасс сразу с полигона 22-й отдельной бригады особого назначения ГРУ России в 2014 году. Gepostet von Ихтамнет_м0209 am Mittwoch, 19. August 2020

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