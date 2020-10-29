Не решив проблему с водой и не добившись от Украины возобновления подачи воды в Крым, оккупанты перешли к шантажу

«Вице-премьер министр» оккупированного Крыма предложил временно перекрыть реку Десну на территории России, которая является притоком Днепра. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на крымские СМИ.

По мнению чиновника, таким образом у России получится заставить Украину открыть Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода шла на полуостров.

Он пожаловался, что власти Крыма предлагали покупать воду у Киева за «крупные финансовые средства», однако там отказались, из-за чего на севере Крыма погибли сельскохозяйственные посевы.

Это обернулось огромными убытками: часть сельхозпредприятий были ликвидированы, а водохранилища начали регулярно пересыхать.

Поэтому уверен он, что если Олссия поступит зеркально, частично перекрыв Десну, Днепр обмелеет, и украинские власти станут «более договороспособными».

«Однако пока мы этого не делаем», – добавил он.

На такие самоуверенные заявления оккупантов отреагировал блогер КРЫМский бандеровец.

«Оккупанты снова бояры нажрались», – написал он в своем блоге.

Ранее мы писали о том, что в Крыму начали требовать от властей показать договор о присоединении полуострова к России после мартовского референдума 2014 года.

«Хочу обратиться к административным органам Крыма. Можете ли вы выставить на официальном сайте договор о вхождении Крыма в состав рф — с полными подписями синими чернилами и синей печатью Крыма? Мое мнение: Крым не вошел в состав рф. Госдума одобрила и подписала договор о вхождении Крыма, но Крым так и не подписал этого документа. На этом основании статус Крыма юридически не подтвержден никем, а значит, остается в составе Украины. Крымское руководство, руководимое ГРУ, начало выселение людей из Крыма. Это начало депортации?», – написала в соцсети Татьяна Карацуба Саид-Бурхан из Коктебеля.

Напомним, крымчане рассказали, как люди "сгорают" от вируса из-за катастрофической медицины.

Как сообщала Politeka, оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.

Также Politeka писала, что знаменитый российский боксер решил построить дом в Крыму и поплатился.