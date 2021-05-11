На улице Набережно-Крещатицкая в Киеве произошло ДТП

Так, в понедельник 11 мая водитель маршрутного такси решил не стоять в пробках и стал двигаться прямо по тротуару возле метро "Житомирская". В это же время там проезжали велосипедисты и шли люди.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Во время своего наглого проезда по тротуару, водитель службы такси сбил велосипедиста, который ехал впереди. По предварительной информации, оба двигались в направлении моста Патона.

На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

Медики оказали помощь пострадавшему, но от госпитализации велосипедист отказался. Движение на участке дороги сейчас затруднено. На месте работает полиция и выясняет все обстоятельства случившегося.

Также ранее сообщалось, что по улице Метростроевской в Днепре, водитель сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая отвезла их в больницу имени Мечникова.

По сведениям родных, одна из женщин была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Теперь ей придется пройти все этапы восстановления и реабилитации. Положение второй пострадавшей не такое радужное. По словам врачей, у потерпевшей очень тяжелое состояние здоровья, а о ближайшей перспективе пока рано разговаривать.

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