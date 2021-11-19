В одном из центральных районов Киева в мусорных контейнерах было обнаружено расчлененное человеческое тело.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Как стало известно, части тела были обнаружены в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов. Отдельные части нашел бездомный, который рылся в помойке. По сообщению правоохранителей, найдены все останки тела человека.

На место происшествия сразу выехали патрульные, кинологи сотрудники следственно-оперативной группы и судебно-медицинской экспертизы.

Были проведены все необходимые оперативные действия, установлены предполагаемые свидетели. По неподтвержденной информации в полиции уже есть подозреваемый в совершении этого жестокого преступления. Сейчас правоохранители направили свои усилия на установление личности погибшего.

По данным правоохранителей, имеющиеся данные о происшествии внесены Единого реестра досудебных расследований по статье Умышленное убийство.

Подобная страшная находка была обнаружена в Тернопольской области на мусорной свалке. Там местный житель увидел труп человека замотанный в покрывале. По данным судебно-медицинской экспертизы, сначала жертву жестоко пытали. Полицейским удалось установить личность погибшего и чуть позже также задержать его убийцу.

Задержанный рассказал, что между ним и погибшим был конфликт на почве ревности. Погибший начал встречаться з женщиной, с которой до этого жил задержанный.

Как рассказал убийца, он долго пытал мужчину - бил его металлической трубой. А потом замотал в покрывало и машиной вывез на помойку.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.

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