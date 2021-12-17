Трагедия произошла около половины шестого утра 16 декабря в новостройке по ул. Кульпарковской. Из квартиры на третьем этаже шестнадцатиэтажного дома шел дым, что и заметили другие жильцы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Спасатели с помощью бензореза попали в квартиры. У входной двери в коридоре они обнаружили двоих человек. Позднее их личности были установлены: 27-летний парень со своей 28-летней девушкой снимали квартиру. Их вынесли на свежий воздух, чтобы сделать реанимационные действия, однако, спасти пару не удалось.
Отмечается, что открытого горения в квартире не было - происходило тление дивана, что и привело к сильному задымлению.
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Выяснилось, что погибшие снимали жилье около года и планировали пожениться. Вячеслав работал в IT-индустрии, а Дана занималась перманентным макияжем, говорится в сюжете ТСН.
Правоохранители расследуют причины и обстоятельства трагедии. Известно, что возлюбленные не курили, правда в комнате был обнаружен кальян, но вряд ли он послужил началом пожара. Подозрения пали на портативную колонку, лежавшую почему-то на кровати. Возможно, ее закоротило.
Также экспертам еще предстоит выяснить, почему в новостройке не сработали датчики пожарной безопасности, которые есть на каждом этаже.
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