В Сумской области столкнулись фура и легковушка - появилась информация о жертвах.

Так, в результате ДТП, которое произошло вчера, 6 февраля, вблизи села Воронцове, что на Конотопщине, водитель погиб, а пассажир с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

Сотрудники полиции установили, что между автомобилем Даф и Нисан произошло столкновение.

Водитель автомобиля Нисан скончалась, а пассажир получил телесные повреждения.

Сейчас в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286.

Следствие продолжается.

К слову, под Днепром вечером 6 февраля произошел несчастный случай на дороге. В поселке Аулы водитель автобуса не заметил женщину, лежавшую на дороге.

Как следствие, автобус переехал ее. Известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В момент наезда она лежала на дороге. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Известно, что автобус принадлежит одному из коммунальных предприятий региона.

На месте аварии работали правоохранители, они должны выяснить все обстоятельства трагического случая.

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