В комментарии изданию "Сегодня" Елена рассказала, что в той же военной части, что и Рябчук, она служила до 2019 года.

Девушка рассказала о практике "долгового крючка". По ее словам, солдат брал в долг у кого-то деньги, а потом ему начинали "накручивать проценты".

"Считаю, что каждого руководителя и военнослужащего части нужно проверить на полиграфе. Очень хочется, чтобы общество и СМИ не позволили замять это дело",– отметила Липовенко.

"Какой бардак творится в части,которая охраняет такой важный обьект.Что говорить дальше...Девушка молодец!!!Дай Бог ей здоровья!!", " Вот по этому мамы нехотят своих детей отдавать в армию Девушка молодая служила сейчас Оказывается дедовщина осталась ещё.Надо ее прекратить.Девочка удачи тебе и здоровья", " Этой девушке красавице и такой хрупкой, необходима помощь психолога, чтобы она выговорилась и освободилась от этой душевной боли и тяжёлых воспоминаний. Счастья ей и здоровья!", - пишут украинцы в сети.

Напомним, юная Жанна после расстрела в Днепре пришла в себя, видео: «Я даже не знала…».

А еще Politeka писала, жертв могло быть больше: выяснилось, как солдат Женя спас жизни от расстрела Рябчука.