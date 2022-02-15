Тело 43-летней Оксаны Сивак, которая пропала зимой 2016 года, обнаружила спустя шесть лет ее дочь - полиции предстоит расследовать убийство.

Киевлянку нашли на балконе в квартире многоэтажного дома в Соломенском районе, в которой она жила до исчезновения, передает "Обозреватель".

Тело в длинном ящике, залитом бетоном, обнаружила 29-летняя дочь погибшей, когда разбирала вещи. От ящика исходил характерный запах, поэтому она вызвала полицию.

Когда емкость вскрыли, там лежало мумифицированное тело пропавшей без вести женщины. Точную причину смерти установит экспертиза. Пока же правоохранители расследуют событие, как убийство.

Добавим, Оксана Сивак вышла из дома 2 января 2016 года и бесследоно исчезла. Ее поиски ничего не дали - теперь понятно, почему.

По словам соседей, до трагедии женщина жила в этой квартире со своей мамой и дочерью. Оксана Сивак работала на предприятии, которое занималось производством инструментов и оборудования для измерения, исследований и навигации.

На данный момент, под подозрением в убийстве находится ее бойфренд, с которым она встречалась шесть лет назад. Мужчина является уроженцем Донецкой области и сейчас его разыскивают правоохранители.

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