Родные погибшей опасаются, что виновник аварии может избежать наказания, передает "Обозреватель".

Авария произошла 10 февраля около 11:30 в селе Губаревка Богодуховского района.

Марина шла в аптеку, чтобы купить лекарства для родного дяди с инвалидностью.

Девушка шла по обочине, когда сзади ее сбил Opel Vivaro.

После столкновения машина еще несколько метров протащила студентку - она скончалась на месте.

"Когда мы ее хоронили, у нее были все руки сбиты, выбиты зубы, переломаны ребра. Она получила ужасные травмы", – рассказывает еще один дядя девушки Юрий.

Сообщается, что за рулем находился сын местного предпринимателя, он был в состоянии алкогольного опьянения.

"В полиции сказали, что у водителя было 1,7 промилле в крови. Он уже неделю отмечал год своему ребенку. Пьянствовал с друзьями, катался по дорогам. Люди рассказывали, что делали ему замечания, но он отвечал: "А что такое? У меня деньги есть, я все порешаю". Вот и порешал. Через некоторое время на место приехал его отец, они долго о чем-то разговаривали с полицейскими", – сообщил Юрий.

"когда закончится???Когда убийцы будут сидеть там где им предписано", "Все же, иногда кажется, что наш внутренний враг даже хуже внешнего", " И ничего ему не будет, откупиться.У меня сын погиб,шесть лет тому назад,как ходили,те по**ки,так и ходят довольные жизнью", " Гад папаня откупит", - пишут украинцы в сети.

Напомним, ранее поведение "мажора" Коли Харьковского показали на видео: "Моя куртка стоит больше, чем твоя семья".

Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"

Также Politeka писала о первых словах мажора, устроившего ДТП в Харькове: "Меня отмажут и я буду жить за границей".