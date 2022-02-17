Родные погибшей опасаются, что виновник аварии может избежать наказания, передает "Обозреватель".
Авария произошла 10 февраля около 11:30 в селе Губаревка Богодуховского района.
Марина шла в аптеку, чтобы купить лекарства для родного дяди с инвалидностью.
Девушка шла по обочине, когда сзади ее сбил Opel Vivaro.
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После столкновения машина еще несколько метров протащила студентку - она скончалась на месте.
"Когда мы ее хоронили, у нее были все руки сбиты, выбиты зубы, переломаны ребра. Она получила ужасные травмы", – рассказывает еще один дядя девушки Юрий.
Сообщается, что за рулем находился сын местного предпринимателя, он был в состоянии алкогольного опьянения.
"В полиции сказали, что у водителя было 1,7 промилле в крови. Он уже неделю отмечал год своему ребенку. Пьянствовал с друзьями, катался по дорогам. Люди рассказывали, что делали ему замечания, но он отвечал: "А что такое? У меня деньги есть, я все порешаю". Вот и порешал. Через некоторое время на место приехал его отец, они долго о чем-то разговаривали с полицейскими", – сообщил Юрий.
"когда закончится???Когда убийцы будут сидеть там где им предписано", "Все же, иногда кажется, что наш внутренний враг даже хуже внешнего", " И ничего ему не будет, откупиться.У меня сын погиб,шесть лет тому назад,как ходили,те по**ки,так и ходят довольные жизнью", " Гад папаня откупит", - пишут украинцы в сети.
Напомним, ранее поведение "мажора" Коли Харьковского показали на видео: "Моя куртка стоит больше, чем твоя семья".
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