Как сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области, утром 21 февраля водолазы обнаружили в Днепре тела двух 9-летних мальчиков.

О пропаже детей спасателям сообщили вечером 20 февраля. Двое мальчиков 2012 года рождения пропали возле села Каменные Потоки Кременчугского района Полтавской области. Спасатели сразу же приступили к поисковым работам.

Работники ГСЧС прочесали прибрежную территорию и акваторию пойм Днепра на площади 11 га. Всего в поисках детей участвовали 30 спасателей ГСЧС, среди которых было пятеро водолазов.

К сожалению, найти мальчиков живыми не удалось: в понедельник утром водолазы обнаружили тела обоих пропавших в плавнях Днепра.

Из-за участившихся случаев ЧП на воде спасатели напомнили украинцам о том, как опасно выходить на лед в период температурных колебаний. В ГСЧС сообщили, что с начала 2022 года в Украине на воде спасли 78 человек, из которых 10 детей. При этом еще 66 человек погибло на водоемах. Из них 6 – дети.

Только за 20 февраля в Украине было зафиксировано несколько случаев, когда люди проваливались под лед, или оказывались в ловушке на отколовшихся льдинах.

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