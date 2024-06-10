Повреждение систем РЛС, которые могут "видеть" на расстоянии до 300 километров, является важным шагом, так как эти станции покрывают практически всю территорию той стороны.

Во временно оккупированном Крыму были повреждены две радиолокационные станции, принадлежащие российским военным. Ведется подготовка к ударам по Крымскому мосту.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт, заявил, что украинские военные стремятся к возможности чаще наносить удары по полуострову. В настоящее время таких возможностей недостаточно, но россияне уже жалуются на неспокойные ночи в Крыму.

Главная цель ВСУ, по словам Мусиенко, — увеличить частоту ударов до 4-5 раз в неделю, чтобы приблизиться к изоляции Крымского полуострова.

"Это можно достичь двумя способами. Первый — комбинированный метод, включающий воздушные и сухопутные операции: сначала авиаудары, затем сухопутные операции по освобождению территории. Второй способ — обеспечение значительного количества ударов по военным объектам на полуострове, чтобы достичь стратегического эффекта" - заметил эксперт.

Для реализации этих планов необходимо больше самолётов и дополнительных ракет. Повреждение систем РЛС, которые могут "видеть" на расстоянии до 300 километров, является важным шагом, так как эти станции покрывают практически весь полуостров.

Чтобы увидеть результат таких действий, потребуются дополнительные средства. Мусиенко убежден, что в ближайшем будущем последуют ракетные удары по российским позициям со стороны Воздушных сил ВСУ.

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