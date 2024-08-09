Сейчас наши силы уничтожают логистические объекты противника, такие как нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы, на расстоянии 300 километров от украинской границы.

Украинские силы обороны активно действуют против оккупантов в Крыму, продолжая уничтожать средства ПВО и военные объекты России на полуострове. В оенный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан причины таких участившихся ударов. По словам эксперта, это связано с подготовкой к работе F-16 в украинском небе.

За последние сутки мощные взрывы были зафиксированы на аэродроме "Морозовский" в Ростовской области. Россияне заявили, что сбили около 75 беспилотников, однако значительное количество дронов достигло аэродрома, вызвав значительные разрушения, которые зафиксированы на спутниковых снимках. Аэродром практически полностью уничтожен.

"Для таких атак используется около сотни беспилотников, поскольку эффективность работы ПВО противника составляет 50-60%. Такие атаки достигают нескольких целей: враг теряет ракеты к зенитно-ракетным комплексам, а военные объекты уничтожаются. Аэродром "Морозовск" уже неоднократно подвергался атакам БПЛА, поскольку он является основным для тактической авиации России на восточном фронте" - рассказывает эксперт.

Свитан подметил, сейчас украинские силы уничтожают логистические объекты противника, такие как нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы, на расстоянии 300 километров от украинской границы.

Активные действия продолжаются в Ростовской области и Краснодарском крае. Выведение из строя военных и логистических объектов в этих регионах приведёт к тому, что российские войска в Крыму не будут получать необходимые ресурсы.

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