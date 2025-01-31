Депутат Полтавского облсовета, заказал убийство владельца местной агрокомпании, чтобы отобрать его бизнес.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чтобы совершить преступление, депутат привлек своего водителя. За физическую расправу над аграрием он пообещал своему подчиненному 20 тыс. долларов США. Установлено, что убийство планировалось на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат пригласил туда предпринимателя якобы для обсуждения рабочих вопросов.

Во время встречи киллер должен был накинуть петлю из веревки на шею потерпевшего и задушить его, а затем инсценировать повешение своей жертвы. После этого депутат планировал подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы отметить себя доверенным лицом", - говорится в сообщении.

Для подготовки преступления фигуранты встречались в тайных местах без камер видеонаблюдения, а общались между собой исключительно "вживую", без какой-либо коммуникации по телефону.



По информации "Кременчугской газеты", задержанный депутат - это «мясной магнат» и депутата Полтавского облсовета от партии «За Будущее» Олег Дядык.

По информации СБУ, контрразведка сработала на опережение и задержала обоих злоумышленников "на горячем", когда они везли бизнесмена на место "деловой" встречи.

Депутату и его водителю сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (организация и соучастие в совершении законченного покушения на умышленное убийство).



