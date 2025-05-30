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Среди них — менеджмент одного из крупнейших агрохолдингов страны и находящийся под санкциями российский олигарх.

Суть схемы: как деньги обходят Украину

Компания Agroprosperis, работающая в Украине как часть инвестиционной группы NCH Capital (США) , под руководством гендиректора Игоря Осьмачка , якобы регулярно выводит миллионы долларов за пределы страны. Источники утверждают: вместо того, чтобы платить украинским стивидорным компаниям за перевалку зерна, средства идут на иностранные счета российского бизнесмена Алексея Федоричева, контролирующего терминалы в порту «Южный».

Таким образом, государство теряет десятки миллионов долларов налогов каждый год. А прибыль оседает в оффшорах.

Что здесь не так: юридический аспект

По словам экспертов, такая схема может квалифицироваться как:

Уклонение от уплаты налогов (ст. 212 УКУ),

(ст. 212 УКУ), Отмывание доходов (ст. 209 УКУ),

(ст. 209 УКУ), Нарушение закона о финмониторинге из-за использования сложных оффшорных структур.

Угрозу усугубляет тот факт, что Федоричев — российский гражданин под международными санкциями, а средства ему поступают непосредственно из бизнеса, работающего на территории Украины.







Кипрский "щит": как хоронят потоки

Официально Agroprosperis зарегистрирована на Кипре , что значительно усложняет мониторинг финансовых потоков. Это позволяет скрывать реальных бенефициаров, а также конечных получателей прибыли. Источники предполагают, что даже американская материнская компания NCH Capital может не знать , что часть сделок осуществляется в пользу олигарха из РФ.

Что известно о фигурантах

Игорь Осьмачко — опытный топ-менеджер, руководящий украинским подразделением Agroprosperis. Очевидно, что идти на такие риски без личной выгоды он вряд ли бы стал.

— опытный топ-менеджер, руководящий украинским подразделением Agroprosperis. Очевидно, что идти на такие риски без личной выгоды он вряд ли бы стал. Алексей Федоричев – бизнесмен российского происхождения, связанный с перевалкой зерна, логистикой и недвижимостью. В разное время фигурировал в международных расследованиях.

Пока ВСУ держат фронт, деньги текут из тыла

На фоне войны каждый доллар, который должен пойти в бюджет — на армию, медицину или восстановление — становится критически важным. Если данные о схеме подтвердятся, речь идет не просто о финансовых махинациях, а об ударе в спину государству , которое сегодня борется за выживание.