Об этом пишет сайт From-ua. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Судебным решением причалы №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 (до реконструкции причалы №7-10) порта города Черноморск были арестованы. Все они признаны вещественными доказательствами по делу незаконного присвоения государственной собственности частной компанией ООО "Черноморский рыбный порт", которую контролирует находящийся под арестом украинский олигарх – Игорь Коломойский. Хотя суд не запретил пользование причалами, его решение приведет к юридическим и финансовым проблемам как для самого порта, так и для морских перевозчиков: год назад известная международная компания Maersk и еще несколько после полномасштабного вторжения начали возобновлять контейнерные перевозки.

Напомним, что согласно решению суда эти причалы, которые являются частью гидротехнических сооружений Сухого лимана в акватории морского порта "Черноморск" и принадлежат государству, находились в субаренде у ООО "ЧРП" еще с 1997 года.

Следствие установило, что в 2019 году представители ЧРП в сговоре с государственным регистратором КП "Агентство государственной регистрации" оформили на эту компанию право собственности, чтобы получать корабельное собрание. Однако реальный собственник причалов – Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). То есть фактически речь идет о краже государственной недвижимости, а именно построек и земельного участка площадью 31000 кв м. Соответственно, перевозчики, уплачивавшие корабельные сборы, платили не законному владельцу, а неизвестно кому.

Поскольку по закону причалы и их акватории являются нераздельными объектами, которые не могут работать отдельно, в этом году суд признал их вещественными доказательствами без права отчуждения и с запретом на распоряжение.

Представители порта, в свою очередь, утверждали, что такое решение суда приведет к финансовым потерям и для ЧРП, и для государства.

Арестованная часть Черноморского порта до 2022 года была ключевой для всего региона по перевалке контейнеров, сюда и отсюда доставляли грузы известные мировые компании, такие как:

Maersk (Дания) – один из лидеров рынка контейнерных перевозок

MSC (Mediterranean Shipping Company) (Швейцария) – одна из крупнейших судоходных компаний мира

Hapag-Lloyd (Германия) – значительный игрок в сфере морских перевозок

CMA CGM (Франция) – крупный международный контейнерный оператор

COSCO Shipping Lines (Китай) – одна из ведущих китайских судоходных компаний

Arkas Line (Турция) - региональный оператор, активный в Черноморском регионе

Evergreen (Тайвань) – один из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков.

После начала большой войны в феврале 2022 года большинство этих компаний приостановили свои операции в украинских портах из-за риска безопасности. К примеру, COSCO Shipping Lines прекратила принимать новые заказы на грузы в/из Украины с 25 февраля 2022 года, а MSC остановила новые заказы в день вторжения.

В 2022 году объемы контейнерных перевозок в Черноморском регионе уменьшились на 28,4% из-за войны и блокады украинских портов. Однако в 2024 году наблюдалось восстановление: украинские порты обработали 97,2 млн тонн грузов, в том числе порт Черноморск — 26,04 млн тонн, что в 2,3 раза больше, чем в 2023 году.

Несмотря на риски и удорожание страхования грузов, в мае прошлого года датская Maersk понемногу начала возвращаться в Черноморск . В частности, компания запустила фидерный контейнерный сервис между портом Черноморск и румынским портом Констанца.

Фидерный контейнерный сервис (от англ. feeder service) – это система морских перевозок, при которой небольшие контейнеровозы (фидеры) совершают регулярные рейсы между меньшими портами (региональными) и крупными хаб-портами (транзитными центрами), где контейнеры перегружаются на большие океанские суда для дальнейшей доставки. Контейнеры доставляются из порта Черноморск (или другого «меньшего» порта) в крупный международный порт — например, Констанцы (Румыния) или Стамбула (Турция). В хаб-порте грузы перегружаются на большие суда, следующие в дальнемагистральные рейсы — в Европу, Азию, Америку и т.д. И наоборот — прибывающие из-за границы в хаб контейнеры доставляются фидерами в региональные порты. То есть фактически фидеры работают как маршрутки. Это очень мало для портовых мощностей Украины, но в условиях войны – это было бы хорошее начало.

Также понемногу восстанавливает трафик и немецкая Hapag-Lloyd, фидеры которой курсируют между Констанцой и Черноморском. А MSC планировала восстановить регулярное фидерное сообщение между турецким портом Текирдаг и портом Одесса, что также влияет на логистику в регионе.

Арест терминала, который принимал контейнеры, сам не должен повлиять на его работу и работу перевозчиков. Однако неизвестно, получит ли «ЧРП» полный запрет на использование причалов. Скорее всего, это произойдет.

Известно, что ЧРП косвенно контролируется одиозным и опальным олигархом, владельцем финансово-промышленной группы «Приват» Игорем Коломойским . Напомним, сейчас он находится под арестом Службы безопасности Украины по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и завладении чужим имуществом.

Стиль ведения бизнеса Коломойским хорошо известен в Украине: он создавал частные компании, которые сначала брали в аренду или концессию государственные активы, например государственную компанию «Укрнафту», но доходы от деятельности перечислялись только на счета компаний олигарха. Практически эту форму управления чужим имуществом (в частности, государственным) можно назвать паразитизмом.

На связь между Коломойским и ЧРП с одной стороны и портом Черноморска с другой указываю материалы судебного дела в Лондоне . «Приватбанк», перешедший от Коломойского в государственную собственность, в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Другими ответчиками был ряд оффшорных компаний двух олигархов – Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ЗАО Ukrtransitservice Ltd. Последняя из этих компаний официально является учредителем ЧАО «Антарктика», которое, в свою очередь, является учредителем ООО "Черноморский рыбный порт". Бенефециаром Антарктика является Юрий Киперман, известный бизнесмен и партнер Коломойского. Сын Кипермана Михаил являлся членом наблюдательного совета ОАО «Укрнафта».

За последние годы Коломойского сдвинули почти все государственные компании, в результате чего та же «Укрнафта» после долгих лет убыточности начала перечислять в Государственный бюджет дивиденды. Похожая концепция ведения бизнеса до сих пор существует в Черноморском порту. Украинские власти планомерно искореняют из государственных компаний «паразитов», однако этот процесс еще не завершен.

Однако что касается порта Черноморска, то здесь все только начинается, поскольку представители ЧРП оспаривают решение суда по аресту.

Между тем, со стороны властей Украины отсутствуют какие-либо официальные комментарии относительно текущей ситуации в порту Черноморска и его будущего.