Снова та же схема! В Одесском порту обнаружен очередной контейнер с сигаретами, которые, несмотря на документы об экспорте, имеют все признаки нелегального груза.

Его владельцем является компания львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.



Об этом пишет портал Акценты .





8 августа 2025 года в Одесском порту был обнаружен контейнер с подозрительным грузом – сигаретами марки Marvel. Документы свидетельствуют, что отправителем является ООО "Национальный производитель", бенефициаром которого является Григорий Козловский. Официально груз якобы направлялся в Турцию, к оператору магазинов duty free.

Однако внимание экспертов привлекли несколько важных деталей:

Нелегальная продукция: На пачках сигарет отсутствуют украинские акцизные марки, а надписи исполнены не на государственном языке. Также маркировка не отвечает требованиям Турции.

Нарушение конвенций: Продукция нарушает положения Конвенции ВОЗ, которая требует, чтобы маркировка товара отвечала требованиям страны назначения.

Запрет duty free: В Украине с октября 2023 г. производство и продажа табачных изделий для магазинов duty free запрещены.

Схема фиктивного экспорта: как это работает?

Этот случай – не единичный. Похожая схема, по оценкам экспертов, используется для скрытого распространения безакцизных сигарет. Винниковская табачная фабрика Козловского производит сигареты, оформляет документы на фиктивный экспорт, якобы отправляя их за границу. На самом же деле груз «теряется» в сером обороте внутри Украины или контрабандно переправляется в страны Европейского Союза.





Когда такую партию перехватывают, представители Козловского показывают экспортные документы и заявляют, что товар уже давно покинул страну. А в обнаруженных сигаретах они обвиняют неизвестных «поддельников», мол, фальсифицируют их продукцию.





Повторяющийся сценарий: будет ли справедливость?

Предыдущая подобная история с контейнером сигарет «Compliment» весной этого года завершилась безрезультатно – груз загадочным образом избежал конфискации.

Эксперты отмечают, что текущий случай может подпадать сразу под несколько уголовных статей - незаконное изготовление, транспортировку и перемещение через границу (статьи 204 и 201-4 УК Украины). Теперь общественность будет внимательно следить, будет ли этот контейнер Marvel доведен до логического финала — ареста и уничтожения, или же он, как и его предшественник, "удивительным образом" исчезнет.