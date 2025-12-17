Відповідно до оприлюднених пресрелізів Національної поліції та Київської міської прокуратури співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру представнику адміністрації Київського національного університету імені Тараса Шевченка у провадженні за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу щодо розкрадання державних коштів на ремонті укриттів.



Повідомляє Інтефакс.

За матеріалами правоохоронців, у 2023 році адміністрація університету, ректором якого є Володимир Бугров, проводила ремонт укриттів у двох гуртожитках для студентів. Сума ремонту склала 2,8 млн грн., з яких, за даними слідства, було вкрадено 1,2 млн грн.

Як під час війни на укриттях для студентів можна розкрадати майже половину фінансування?

Відповідь на питання можна знайти, якщо подивитися на склад Наглядової ради КНУ ім. Тараса Шевченка: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Міністр освіти та науки Оксен Лісовий, Секретар РНБО Рустем Умеров тощо.

Якщо ти ректор університету і у тебе наглядова рада з числа вищих посадових осіб держави, яка тебе захищає, тобі можна все. Або майже все.

У ЗМІ повідомляли, що Володимир Бугров дружить з Русланом Стефанчуком, а найближча соратниця Стефанчука - професорка Наталія Кузнєцова - працює помічницею у Бугрова. В університеті працевлаштовані й дружина Стефанчука та інші його родичі.

Представники правоохоронних органів розповіли, що розслідування по укриттям ведеться з середини 2023 року, і тільки через два з половиною роки вдалось оголосити підозру одному з фігурантів справи. Весь цей час слідство гальмувалося, насамперед через неможливість отримати висновок експерта КНДІСЕ. Висновок був готовий ще наприкінці 2023 року, однак слідству його не віддавав вже колишній очільник КНДІСЕ Олександр Рувін.

У такий спосіб розслідування хотіли поховати і забути, як робили з іншими скандалами за участю ректора Володимира Бугрова, як то секс-скандал у 2022 році, який виник в результаті оприлюднення, як стверджував автор, переписок інтимного характеру між Володимиром Бугровим та студентками університету.

Також вже півтора роки від МОН та Генпрокурора відсутні результати перевірки петиції про звільнення Володимира Бугрова. У 2024 році військовослужбовець та випускник КНУ ім. Т.Шевченка зареєстрував петицію про звільнення ректора Володимира Бугрова за корупційну та аморальню діяльність, яка набрала 25 тисяч підписів і яку розглянув Президент України та надіслав в Кабмін і Генпрокурору.

Наявність друзів і захисників у Верховній Раді України, Уряді та Раді нацбезпеки та оборони, як показує практика, дає можливість гальмувати і закривати будь які скандали і кримінальні провадження. Згадані вище є тільки одними з небагатьох прикладів.

Проте, як розповідають правоохоронці, після останніх антикорупційних розслідувань НАБУ, насамперед справи "Мідас", зовнішній тиск на слідство Нацполіції суттєво знизився, завдяки чому є перші швидкі результати. І якщо ситуація не зміниться, то у найближчому майбутньому будуть інші підозри та інші провадження, які стосуються КНУ ім. Тараса Шевченка.