Поки самопроголошений правитель сусідньої Білорусі Олександр Лукашенко пропонує Оману створення добривної компанії - під час недавнього візиту до цієї країни, українські ділки вже масштабують "відкатану" схему з оманськими документами, попри суспільний розголос й увагу правоохоронців.

Про це заявив у своєму ФБ екснардеп Ігор Мосійчук, пише сайт Українські новини.

"На вітчизняному ринку досі не вщух скандал з сумнівною 25-тисячною партією карбаміду (сечовини) завезеною через Оман. Однак, 5 грудня великий балкер AL MAQAM, здатний перевозити до 63 тис. т насипних вантажів, вийшов з вод Оману, з Qalhat LNG Terminal, прямуючи в український порт Чорноморськ, імовірно, з черговим вантажем карбаміду. Прибуття очікується 20 грудня", — стверджує він.

За словами Мосійчука, В Омані працює кілька реальних виробників мінеральних добрив. Однак, вони торгують не лише власною продукцією. Оман відомий на світовому ринку як центр з "відбілювання" іранської сечовини. Чи варто сумніватися, що постачальники добрив з росії та інших "санкційних" країн не проти скористатися послугами "оманського сервіс-центру". Характерно, що наприкінці листопада і на початку грудня 2025 р. країну відвідав Лукашенко, який запропонував створити спільне з Оманом і Алжиром підприємство у галузі мінеральних добрив.

Схема "відбілювання" зазвичай виглядає таким чином, що корабель підходить до берегів Оману, може зайти в порт, а незабаром виключає AIS-транспондер і йде за сечовиною в Іран. Після повернення під Оман геолокація вмикається, а власник отримує фіктивні документи.

Трекінг маневрів AL MAQAM біля берегів Оману в 20-х числах листопада цілком вкладається в наведену схему.





Екс-нардеп стверджує: "Обкатка" схеми відбулася наприкінці цієї осені, коли була здійснена перша поставка в Україну останніми днями жовтня. Продавцями тоді виявились невідомі на глобальному ринку Petrochem Derivatives and Trading SPC і дубайська Ognis Trading LLC, а місцевим отримувачем вантажу стала невідома вже в Україні ТОВ "Імпорт Сіті Хаб". Згодом справжній продавець показав себе. Ним виявилася група компаній "В Агро" / "Агровєра", із засновниками Михайлом Вороничем і Артемом Дегтяром, вкупі з АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Грааль"".

Операція мала всі ознаки класичної контрабанди. Крім "липового" походження, партія була розмитнена з неймовірно низькою навіть для Ірану вартістю $350 на умовах доставки в український порт. Враховуючи це учасники ринку натякають на походження вже з безпосередньої країни-агресора. Низька вартість дозволяє ухилитися від частини податків, знизити мито.

"У випадку, якщо правоохоронні органи доведуть справу сумнівного карбаміду до логічного завершення, і товар однозначно буде визнаний контрабандою, його вилучать відусюди, де б він не знаходився і скільки б циклів перепродажу не пройшов. Звісно, різні маніпуляції, від хитрощів з перефасуванням і зміною номенклатурної назви до простого введення в оману покупця щодо походження, ускладнюють його відстеження. На щастя, переважна більшість вітчизняних дистриб'юторів усвідомлює всі ризики й уникає працювати з "оманським" карбамідом.

Натомість млява реакція правоохоронців заохочує безпринципних ділків, а надзвичайні прибутки, як бачимо, розпалюють їх апетит. Чергове судно вже везе вдвічі більшу партію. Контрабандисти ставлять на те, що низька ціна дозволить їм швидко "скинути" навіть багатотисячну партію, перекладаючи ризики на покупців. Про сумління обох сторін торгівля, звичайно, мова не йде.", — підсумував він.