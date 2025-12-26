Істерична реакція генерала Муженка на інтерв'ю Андрія Білецького, де він конструктивно критикував стан справ у війську і "паперових генералів", шкодить загальній справі. Ображений генерал гірший за "паперового".

Про це заявив заступник командира 3 армійського корпусу Родіон Кудряшов.

"Муженка чомусь образило визначення "паперові генерали". Ображений генерал гірший за паперового. Не хочеться вдаватися до особистих випадів, як це зробив Муженко. Просто не на часі і не на користь спільної справи такі суперечки. Інакше можна було б згадати багато спірних "стратегічних" рішень Муженка ще за часів АТО", - заявив Кудряшов.

Заступник командира 3 армійського корпусу зауважив, що Муженко ображено та емоційно відреагував на публічні зауваження Андрія Білецького про стан справ у нашій армії. Зокрема, про великий штат вищих офіцерів без бойового досвіду.

"Настільки дивні, неправдиві та, будьмо відверті, дещо істеричні реакції можу списати на вік і втому. На те ж саме можна списати і його подібне до кадировського "дона" зв'язне слово "нах" через речення в цьому інтерв'ю. Трошки складно було слухати через це. На мій погляд, сучасний військовий має бути ще й лексично стриманим у медійних проявах. І менше ображатися, особливо на конструктивну критику", - наголосив Родіон Кудряшов.

Він також нагадав, що Білецький не критикує без пропозицій. У кожному своєму інтерв'ю, коментарі чи тексті він пропонує своє бачення вирішення тих чи інших військових недоробок. Заслужити беззаперечний авторитет серед реальних воїнів дуже непросто, а Білецький цей авторитет має, наголосив Кудряшов.