Напередодні нового року НАЗК оприлюднило результати повної перевірки декларації ректора КНУ Володимира Бугрова. НАЗК встановлено, що Володимир Бугров при поданні декларації вказав недостовірні відомості щодо своїх активів майже на 900 тис. грн. Ректор КНУ надав недостовірні відомості про належні йому квартири, автомобілі, про отримані доходи з-за кордону і в Україні. При цьому у діях Бугрова встановлено ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 172-6 КУпАП.

Це означає, що за рішенням суду Володимира Бугрова буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Відтак, Володимир Бугров не зможе брати участь у нових виборах ректора, які плануються провести навесні 2026 року.

Нагадаємо, що усередині грудня у КНУ вже оголосили підозру посадовій особі щодо привласнення понад 1,2 млн грн бюджетних коштів на ремонтах бомбосховищ у гуртожитках університету.

Володимира Бугрова і його утримання на посаді ректора також пов’язують з Русланом Стефанчуком, який є головою наглядової ради КНУ.