Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через роботу гуманітарного хабу «Єднання», який забезпечує переселенців та людей похилого віку продуктовими наборами й базовими товарами, повідомляє Politeka.

За інформацією Олександрівської районної адміністрації, центр функціонує в Олександрівському районі і став ключовим місцем комплексної підтримки для осіб у складних життєвих обставинах.

Крім забезпечення харчовими продуктами та гігієнічними наборами, відвідувачі отримують консультації щодо соціальної допомоги, інтеграції в громаду та інших доступних видів підтримки.

Особлива увага приділяється мешканцям Покровського району, де рівень потреби у допомозі залишається найвищим. Завдяки діяльності хабу сім’ї переселенців і пенсіонери мають можливість частково покрити витрати на харчування та базові потреби.

Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Фахівці допомагають оформити необхідні документи, реєструють запити та надають поради щодо ресурсів, які можна отримати в громаді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії населення, серед яких люди похилого віку, пацієнти з онкологічними захворюваннями та особи з інвалідністю першої і другої групи.

Розподіл продуктів та пакунків проводиться за заздалегідь опублікованим графіком у офіційному Телеграм-каналі хабу «Єднання». Там також публікують актуальні новини, оголошення про заходи та оновлення щодо діяльності центру, щоб отримувачі могли планувати візити.

Організатори закликають мешканців користуватися цією можливістю своєчасно, щоб забезпечити стабільність у повсякденному житті та отримати необхідну підтримку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.