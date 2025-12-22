Депутат Київради Андрій Странніков опинився в центрі резонансного скандалу через ймовірне багаторічне незаконне мешкання в чужому будинку.



Про це пише сайт СТОПкор.





Киянка Галина Бабенко розповіла, що ще з 2018 року Странніков разом зі своєю співмешканкою проживає в її будинку на вулиці Кобзарській.

За словами жінки, між сторонами існував договір оренди, однак його термін давно сплив. Попри це, мешканці виїжджати відмовилися.

Власниця стверджує, що впродовж тривалого часу не має вільного доступу до власного житла, а будь-які спроби врегулювати ситуацію закінчуються тиском і погрозами. За її словами, поліцію викликали неодноразово, однак реальних дій з боку правоохоронців так і не було. Усі звернення, каже жінка, завершувалися формальними перевірками без результату.

Щоб перевірити цю інформацію, СтопКор письмово звернувся до НАЗК та КМДА.

А поки ми чекаємо на відповідь, вирішили зазирнути в офіційну декларацію депутата Страннікова та проаналізувати її. І тут на редакцію чекав "сюрприз", адже декларації Андрія Миколайовича виявились відсутніми на сайті НАЗК.

Хоча, за даними видання Politekа, ще у 2018 році Андрій Странніков зазначав у декларації об’єкти нерухомості в Києві:

нежитлове приміщення (161 кв.м) і квартира (83,7 кв.м);

квартира (43 кв.м), яка належить мамі депутата; дві квартири дружини Андрія (38,6 кв.м та 53 кв.м);

квартира його рідного брата (84,5 кв.м).Також депутат задекларував цінне рухоме майно.

Таким чином, його мама є власницею легкового автомобіля ВАЗ (2011 р.в.), а рідному брату Андрія належить автомобіль Nissan Qashqai (2012 р.в.). У 2018 році Странніков здавав в оренду приміщення для ТОВ "НЬЮ ЛОДЖИК", що принесло 291 тис. прибутку. Зарплата за основним місцем роботи склала 804 129 грн. Депутат зберігає готівкою 315 000 доларів і 3 125 000 гривен.

Чим ще відмітився Андрій Странніков на посаді?

Андрій Странніков — український політик і громадський діяч, перший заступник голови Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Народився 7 липня 1975 року в Києві. Має кілька вищих освіт: закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут Роберта Шумана в Будапешті, проходив стажування в Європейському парламенті у Брюсселі та Страсбурзі. Здобув освіту з правознавства, державного управління та психології. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію.

З початку 1990-х років активно займався громадською та політичною діяльністю, працював у молодіжних і міжнародних організаціях, був засновником та багаторічним керівником ВГО "Інститут політичної освіти". Обіймав керівні посади в органах виконавчої влади, зокрема був заступником голови Дарницької РДА та заступником начальника ДАБІ.

Багаторазово обирався депутатом Київської міської ради, очолював і співочолював депутатські фракції, з 2015 по 2020 рік був головою фракції "Солідарність". У 2020 році знову обраний депутатом Київради від партії "УДАР".

У 2013 році, за даними видання LB.ua, Страннікова пов'язували з компанією "Тельбін Іва", яка фігурувала у скандалі із забудовою скверу на Березняках за адресою вул. Серафимовича, 6а. Тоді на цьому місці забудовник хотів звести ТРЦ, а кияни тижнями чергували у сквері, щоб захистити його від забудови й штурмів "тітушок".

Як зазначають аналітики політхабу "Чесно", зараз реальні власники ТОВ "Тельбін ІВА" сховалися за белізькими офшорами, а Странніков дистанціювався від цієї компанії. Зрештою, цього року на місці скандальної забудови було відкрито сквер, а Странніков докладає чимало зусиль для очищення своєї репутації. Для цього він навіть створив ГО "Наш дім Березняки" та однойменну районну газету.

Медіа також повідомляли про те, що Странніков за часів свого депутатства у Київраді 4 скликання (2002-2006 рр.) був одним зі співзасновників низки інших будівельних фірм, однак зараз всі ці фірми офіційно належать іншим особам.

За даними "Чесно", у 2025 році депутат проголосував "за" 80% так званих "туалетних схем" – корупційних виділень землі.