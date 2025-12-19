Суддя Господарського суду міста Києва Денис Вадимович Мандичев продовжує спокійно працювати на займаній посаді попри цілий «букет» жахливих хвороб, які дозволили йому списати з війського обліку.

Про це повідомляє Lenta.UA.

«4 березня 2022 року, поки українські військовослужбовці героїчно відбивали російську навалу під Києвом, наш суддя був знятий з військового обліку Голосіївським районним ТЦК та СП у м. Києві через хворобу. Офіційне формулювання звучить вражаюче: «Підстава виключення – ст. 39а, група ІІІ Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом МОУ від 14.08.2008 № 402 – встановлення гіпертонічної хвороби III стадії (важка форма захворювання з артеріальним тиском мм рт. ст. і вище, яка характеризується ураженням органів-мішеней, таких як серце, нирки та головний мозок, з розвитком таких ускладнень, як інфаркт, інсульт або ниркова недостатність тощо)», - йдеться в матеріалі.

Але це не завадило Мандичеву і далі працювати суддею у Господарському суді Києва.

«Чи може суддя здійснювати правосуддя в такому жахливому стані? Чи, можливо, все ж варто перевірити висновки ВЛК та рішення ТЦК щодо штучного зняття з обліку такого судді? А ще – перевірити доброчесність судді Мандичева? До речі, цьогоріч в прокуратурі через такі фейкові «інвалідності» вже почалися масові перевірки, і там, як відомо, врешті полетіли голови», - зазначають журналісти.

Мандичев входить до групи впливу одіозних топ-суддів – колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який наразі перебуває у розшуку, а також ексзаступника голови Вищого госпсуду Артура Ємельянова, що підозрюється у низці кримінальних справ, зокрема, у допомозі росіянам.





