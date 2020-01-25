Визит президента Владимира Зеленского в Давос был правильным, поскольку оружием последнего десятилетия является презентизм

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономист Александр Савченко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

"Это очень важные визиты. Одной из тенденций последнего десятилетия является такое явление, как презентизм. То есть, не важно, что есть на самом деле. Важно - как это презентовать. И наш президент, по сути, большой мастер презентовать как экономические, так и политические моменты. При этом, он правильно это делает. Творчески. И этим нужно пользоваться. Это оружие последнего десятилетия", - отметил он.

Савченко утверждает, что сегодня те, кто не владеют таким навыком, как презентизм, находятся в проигрышном положении.

"Трамп такой же. По сути, Давос - это тусовка, которая дает возможность лидерам бизнеса и финансов встретится с политическими лидерами. Там можно встретить Трампа, Зеленского, главу какой-то большой корпорации. И задается тон, драйв, что сейчас на порядке дневном. И этим нужно пользоваться. Конечно, некоторые заявления наших лидеров не очень подготовлены. Но для таких форумов - это не важно. Важно, чтобы пошла информационная волна за границей. Мало кто поймет, правда ли это на 100%, или нет", - уточнил он.

Главным в этом вопросе, по мнению Савченко, является наличие среди топ-стран Украины.

"Не только из-за скандалов, а и через презентации экономические и политические. Туда не нужно ехать простым депутатам и журналистам. Там нечего делать. Они лишние на этом празднике жизни. Просто, кто-то оплачивает большие средства", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, во время встречи с главой МВФ Кристалиной Георгиевой Владимир Зеленский представил главу Минфина Оксану Маркарову как нового премьер-министра.

Журналисты ссылаются на источники в телеграм, которые знакомы с ходом встречи.

По имеющейся информации, правительство Алексея Гончарука якобы будет отправлено в отставку из-за провальной экономической и социальной политики. В Офисе Зленеского полагают, что тема конфликта с Россией в 2020 году будет терять актуальность, в то время как основное внимание украинцев будет приковано к результатам в экономике.

В связи с этим Зеленский и Богдан согласились с мнением МВФ о том, что оптимальным кандидатом на пост премьер-министра является глава Минфина Оксана Маркарова. В последнее время ее ведомству удалось значительно снизить ставки по заимствованиям.

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.