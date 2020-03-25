Возможно, придется вводить режим ЧП, ведь одного карантина мало, чтобы обезопасить население Украины от коронавируса

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский журналист и телеведущий Олесь Доний для Politeka on-line. Кроме того, он отметил, что карантин не уничтожит коронавирус, а лишь убережет многих украинцев от него, но не спасет всех (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам в критический момент власть любой страны должна заниматься социальными вопросами с населением. Например, сюда может входить доставка еды для пенсионеров, организация людей, которые не придерживаются норм и правил карантина, а это может лишь расширить заражение коронавирусом.

"Кроме того, власть Украины должна разработать систему управления на время карантина, чтобы защитить незащищенные слои населения. Сейчас введены карантинные меры, которые необходимы из-за пандемии коронавируса. Но не стоит забывать, что такие меры не уничтожат коронавирус полностью, они лишь сдержат массовое заражение населения и смогут уберечь жизнь многим украинцам", - предупредил журналист.

Он также добавил, что власть может и должна сделать какие-то действия, чтобы не дать коронавирусу распространиться по стране. Но если не проводить тестирование и не отслеживать цепочки заражения, то сама идея карантина может не сработать и придется вводить режим ЧП.

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