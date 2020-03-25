Сейчас такое положение дел может сыграть на руку Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас сводит общение с олигархами к максимуму, забывая, что должен бороться с крупным бизнесом

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак для журналистов Politeka on-line. Кроме того, он прокомментировал тесное общение президента Украины Владимира Зеленского с олигархами (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По мнению экономиста, на сегодняшний день нет ничего плохого в том, что Владимир Зеленский окружен олигархами. Сейчас такое положение дел может сыграть на руку Украине, ведь пандемия коронавируса развивается, а олигархи имеют деньги в карманах, за которые они могут купить необходимое оборудование.

"Разговоры с самыми богатыми людьми страны сейчас действительно необходимы. Ведь даже помощь олигархов, например, медицинская, покупка тех же тестов, аппаратов для вентиляции легких, тех же масок, в момент карантина очень необходима. Сейчас очень нужна помощь бизнесменов, которые могут позволить себе купить дорогостоящее медицинское оборудование, ведь покрыть все расходы на это государственный бюджет не в состоянии", - рассказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что сейчас удачный момент для парламента и президента Украины Владимира Зеленского поставить на место крупный бизнес, ведь он трижды зарабатывает на украинцах.

"Первое - это использование оффшорных схем, то есть не выплата налогов в бюджет Украины. Второе - это курс валют, который постоянно искусственно меняется. Третье - возмещение ПДВ экспортерам за то, что они продают сырье. Сейчас самое время украинской власти остановить эти схемы, ведь они преступные и загоняют Украину в вечную яму", - резюмировал эксперт.

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