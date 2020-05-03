Владимира Зеленского насильно выгонят с поста президента, если он вовремя не одумается

Такой прогноз в эфире Politeka Online заявил аналитик Владимир Стус (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Он подчеркнул, что Украина до сих остается очень коррумпированной страной, при этом коррупция процветает в высших эшелонах власти. У действующего президента нет возможности переждать каденцию, бездействуя, как это сделали его предшественники.

"В условиях обострения ситуации Зеленский не может продолжать просто тянуть, как делали все остальные, до завершения срока. Как тянул Ющенко, как тянул Порошенко. Ситуация обостряется. Либо его сметут очередным Майданом при поддержке Запада, либо он сам резко сменит курс и начнет делать хоть что-то из того, что обещал"

Эксперт считает, что Владимир Зеленский не захочет добровольно уйти в отставку ни при каких условиях. По словам Владимира Стуса, действующего президента можно сместить только через протест.

"А добровольно он не уйдет. Если не будет вариантов - он уйдет только под давлением Майдана и Запада... Это не та должность, с которой идут добровольно".

Аналитик уверен, что Зеленского есть шанс остаться, если он начнет выполнять свои предвыборные обещания. В частности, деолигархизацию Украины.

Напомним, Зеленский нашел, за что себя похвалить, год прошел не зря: «Доллар не 100? Не 100».

Как сообщала Politeka, Зеленский стал зарабатывать, как Порошенко, раскрыта реальная сумма.

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