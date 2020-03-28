Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил во время прямой трансляции раздел Украины с последующим за ним присоединением украинских территорий к России

Идею о разделе украинских территорий озвучил ярый сторонник путинского режима, деятель Израиля Яков Кедми. Свой опасный план общественный деятель озвучил в эфире пропагандисткой программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

По его бредовой идее решение проблем на Донбассе может быть только одно - превращение территорий Украины в федеративное государство с последующим признанием суверенитета Донбасса.

"Но Украина же этого не выдержит. На следующий же день после того, как она станет федеративной, все эти субъекты от Одессы и дальше пойдут только в одном направлении – в крымском. Не захотят они быть в этом безобразии, которое называется государство Украина", – начал высказывать свои опасные идеи Яков Кедми.

Не смог удержаться от бредовых заявлений и ведущий телепередачи, скандальный пропагандист Владимир Соловьев. Он начал предлагать подтолкнуть Украину к России и присоеденить ее территории, как это было с Донбассом, который якобы стал образцом всех идеалов Майдана.

Он захотел создать на территории Донбасса условия культурного и экономического развития, ведь тогда Украина якобы посмотрит и скажет - вот, где реально требования украинского Майдана выполнили, вот, где начали уничтожение олигархов и коррупционеров.

"Нам надо относиться к Донбассу сейчас совсем иначе. Вот как Крым превратился в выставочную картинку. Донбассу нужно дать возможность развиваться и максимально себя реализовать", – озвучил свои наглые мысли Соловьев.