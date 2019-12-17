Меркель позвонила Путину после встречи с Зеленским, в Кремле ликуют

16 декабря канцлер Германии позвонила российскому президенту.

В пресс-службе Кремля рассказали, что главной темой их разговора стали прошедшие на прошлой неделе переговоры в нормандском формате.

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины», - отмечается в сообщении.

Кроме того, известно, что политики обсуждали «актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2».

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«Судья Бортницкая согласилась закрыть производство, сославшись на изменения, которые были приняты еще в 2014 году. 13 мая 2014 был принят Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины», - говорится в сообщении.

Пропагандисты Путина сильно пожалели о поездке на Майдан: время расплаты пришло

Пропагандистов президента России Владимира Путина, которые умудрились «пробраться» в Украину и снять репортаж на Майдане, догнала расплата. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», - отметил Демченко.

В СБУ уточнили, что теперь сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на три года.