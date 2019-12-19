Президент РФ Владимир Путин заявил, что прежние договоренности с лидером "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком по поводу газового вопроса остаются в силе

Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции в Москве. Когда Путина спросили о возможной "газовой войне" между РФ и Украиной, тот ответил, что те договоренности, которые удалось достичь председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку с руководством российского «Газпрома», до сих пор в силе.

Отметим, речь о прямых поставках топлива из России со скидкой 20-25%. Путин подчеркнул, что данные договоренности являются признаком того, что Россия не намерена обострять ситуацию на энергетическом рынке

По словам российского президента, если Украина согласится на эти договоренности, то, возможно, удасться избежать подорожания газа с 1 яеваря 2020 года в Украине.

«...Мы на пути к этим договоренностям, и мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получила нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями. И все будет идти по плану», – заявил Путин.

Ранее Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что украинская власть, действуя против интересов народа, игнорирует достигнутые им соглашения с "Газпромом"