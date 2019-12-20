Один из рейдеров скандального экс-главы «Укрбуда» Максима Микитася, председатель Наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев, пытается блокировать кипрскую компанию акционера «Киевметростроя» Сергея Кияшко

Об этом сам Сергей Кияшко заявил во время митинга против рейдерского захвата компании в пятницу, 20 декабря, пишет FromUA.

Напомним, коллектив «Киевметростроя» вышел на акцию против попытки рейдерского захвата компании людьми скандального Максима Микитася.

«За попыткой рейдерского захвата «Киевметростроя» стоит Максим Микитась. Он пытается через деловых партнеров взять под контроль предприятие. С некоторыми из людей, помогающих захватывать «Киевметрострой», мы раньше работали, очевидно, что Микитась просто заморочил им голову», – заявил Сергей Кияшко.

По его словам, глава наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев встал на сторону Микитася и теперь пытается захватить их совместную кипрскую компанию.

«Мы с Олегом Токаревым последние два года рука об руку защищали предприятие от Микитася. Сегодня же Токарев, сидя с нашим общим врагом за одним столом, пытается поставить своего директора здесь в Украине и захватить нашу общую компанию на Кипре», – отметил Сергей Кияшко.

Он уверен, что делает это Токарев для того, чтобы отвлечь внимание от попытки рейдерского захвата киевской компании.

«Призываю Олега Николаевича Токарева одуматься! Ведь его действия подвергают около 2 тыс. сотрудников «Киевметростроя» опасности оказаться на улице. Усилиями рейдеров будет уничтожено единственное предприятие в Украине, которое способно на такие работы, которые проводит «Киевметрострой». Метро – стратегический объект, и происходящее – угроза национальной безопасности», – резюмировал Сергей Кияшко.