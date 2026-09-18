Із вересня 2026 року житомиряни передають показники лічильників води за новим графіком. КП «Житомирводоканал» подовжило період прийому даних після численних звернень споживачів.

Шкільне харчування у Житомирі перевірили, а тепер водоканал узявся за зручність для населення — із вересня 2026 року строки передачі показників води у місті змінилися. Житомирянам більше не потрібно орієнтуватися на старий графік.

Новий порядок підтвердило КП «Житомирводоканал». Зміну запровадили після звернень споживачів, які просили наблизити строки передачі показників води до строків, встановлених для інших комунальних послуг.

Коли передавати показники води у Житомирі

Із вересня 2026 року діє новий період: прийом показників починається 15 числа поточного місяця, а останній день — 5 число наступного місяця. Тобто дані можна подавати впродовж довшого «вікна», ніж раніше.

Наприклад, показники за вересневий розрахунковий період можна передати починаючи з 15 вересня і аж до 5 жовтня. Старе правило, за яким дані передавали з 10 числа до кінця місяця, більше не актуальне.

Які способи передачі пропонує водоканал

«Житомирводоканал» надає кілька варіантів, тож кожен може обрати найзручніший:

Особистий кабінет для населення — cpp.vodokanal.zt.ua;

Viber-бот GKH.IN.UA;

Telegram-бот GKH.IN.UA;

телефоном — 0 800 752 553.

Особистий кабінет призначений для побутових споживачів. Через нього можна працювати зі своїм абонентським обліком онлайн без відвідування підприємства.

Що робити, якщо виникли проблеми з лічильником

Якщо прилад потрібно повірити, демонтувати, встановити або опломбувати, на сайті водоканалу є окрема онлайн-заявка. Повірку лічильника фахівці рекомендують проводити раз на чотири роки.

Підприємство пропонує як окремі послуги, так і комплексний варіант із розпломбуванням, демонтажем, повіркою, монтажем та повторним пломбуванням. Знімати пломбу самостійно категорично не можна — це робить лише представник водоканалу.

З питань роботи лічильника або обліку води звертайтеся до контакт-центру: 0 800 752 553 або (0412) 52 01 12.

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