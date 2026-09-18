Подорожчання продуктів у Чернігівській області продовжується — цукор, гречка і соняшникова олія суттєво додали в ціні порівняно із серпнем, тоді як ціни на молоко і твердий сир залишилися стабільними.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області триває вже не перший тиждень — дані порталу Minfin за 18 вересня 2026 року показують, що низка базових товарів знову додала в ціні порівняно із серпнем. Найпомітніше подорожчали цукор, гречка та соняшникова олія.

Цукор кристалічний наразі коштує в середньому 33,80 гривні за кілограм, тоді як у серпні середня ціна становила 30,22 гривні. Тобто за місяць товар подорожчав майже на 3,6 гривні, а у найдорожчих мережах його віддають по 38,50 гривні за кілограм.

Гречка також пішла вгору. Середня ціна кілограма зросла з 74,63 гривні у серпні до 77,60 гривні у вересні. Розбіг у цінах по магазинах помітний: від 69,50 гривні у Metro до 99 гривень у Megamarket.

Олія, молоко та сир: де ціни зросли найбільше

Соняшникова олія найпомітніше додала в ціні серед бакалії. Олія «Олейна» рафінована обʼємом 850 мілілітрів тепер коштує в середньому 107,30 гривні проти 100,68 гривні в серпні. Олія «Щедрий Дар» аналогічного обʼєму обійдеться в 99,83 гривні, майже не змінившись ціною.

Борошно пшеничне «Хуторок» також трохи подорожчало: кілограм у середньому коштує 36,72 гривні проти 35,88 гривні в серпні, а двокілограмова упаковка — 72,64 гривні.

На відміну від бакалії, молочні продукти більше стоять на місці. Молоко «Яготинське» 2,6% жирності 900 мілілітрів у середньому коштує 61,03 гривні (у серпні було 59,51 гривні). Молоко «Простонаше» 1% того ж обʼєму подорожчало до 68 гривень.

Твердий сир навіть трохи подешевшав. Сир «Звени Гора» голландський 45% вагою кілограм тепер коштує в середньому 532,45 гривні, хоча в серпні його віддавали по 553,02 гривні.

Що далі з цінами

Дані Мінфіну фіксують поточні ціни станом на ранок 18 вересня. Слідкувати за актуальними цінами на молоко можна на спеціальній сторінці порталу, де показники оновлюються щодня.

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