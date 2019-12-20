Лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук заручился поддержкой российского президента Владимира Путина по поводу диалога парламентариев Германии Франции, Украины и РФ

20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин.

Во время беседы украинский политик рассказал Путину о своей идее наладить связь между депутатами четырех стран. А также о том, что в ноябре было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция»

Путин с воодушевлением воспринял идею лидера "ОПЗЖ" и отметил, что поручит Думе пойти навстречу этой инициативе.

«Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы… чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», – ответил президент РФ Владимир Путин, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение «нормандского формата» будет положительной.

Медведчук добавил, что, по предварительной договоренности с парламентариями «нормандской четверки», их первая встреча может состояться уже в середине января ‒ начале февраля 2020. Также он отметил, что "ОПЗЖ" установили контакт с "Единой Россией".

Украиснкий политик в беседе с российским лидером коснулся темы Донбасса. По словам Медведчука, реализация "Минских соглашений" - единственный способ добиться мира.

«Минские соглашения, которые для нас, для нашей партии безальтернативны… Их исполнение заключается в чем? В принятии законов. Специальный закон о выборах, закон о статусе, закон об амнистии и изменениях в Конституцию… Это кто будет делать? Парламент», – сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что было бы неплохо, если бы депутаты Госдумы откликнулись на межпарламентский призыв в рамках

«нормандского формата».

Кроме этого, политики обсудили газовый вопрос между Украиной и Россией.