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Победа ближе: президент принял важное решение, «Путину это не понравится»

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов

В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.

Также этот бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - он предполагает введение рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны".

Украина и Россия договорились, подписан судьбоносный документ по транзиту газа

Вопрос с транспортировкой газа России через Украину решен, поскольку стороны подписали важный документ.

Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований», - говорится в сообщении.

Позже ситуацию прокомментировали и в Офисе президента Украины.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий», - говорится в сообщении.

Скандальный корпоратив «слуг народа»: в сеть слили запрещенные кадры

В интернет-сети появилось видео, как подготавливали помещение к корпоративу «слуг народа».

«Видео утренней подготовки зала для корпоратива партии Слуга Народа. Потом там выключили интернет и включили глушилки связи, новых видео больше не появилось», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у всех участников отобрали мобильные телефоны. При этом за тем, чтобы не случилось утечки, очень тщательно следят.

Позже в сети показали, как на мероприятие пришел и сам Зеленский.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, стали известны расценки "Квартала 95", Зеленский удивил.

Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.