В сети посмеялись с президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина

В преддверии Нового 2020 года карикатуру опубликовали на ресурсе Cartoon Movement, об этом сообщает Politeka.net.

На картинке изобразили лидеров стран верхом на коне. Он перепрыгивает табличку с надписью "2020". Однако за ней пропасть с огнем, куда и падает животное с Трампом и Путиным. Примечательно, что конем руководит именно Путин.

Как настоящие мачо они сидят верхом с оголенным торсом, подобно Бенито Муссолини. Их лица озаряет улыбка, они как будто не понимают куда их несет судьба.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Вторая статья - препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте - набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов. Стоит отметить, что большинство в Сенате имеют республиканцы.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры Дональда Трампа объявили в Конгрессе США.

Новость о поддержке обвинений застала Трампа во время выступления перед сторонниками в Мичигане. Глава Белого дома заявил, что "за" не голосовал ни один республиканец. По его словам, Республиканская партия никогда не была так едина как сейчас. Разъяренный Трамп упрекнул демократов, что трое из них не поддержали обвинения.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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