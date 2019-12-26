Рано чи пізно ЗС РФ доведеться все кинути

Екс-ватажок терористів Донбасу, громадянин Російської Федерації Ігор Гіркін несподівано передбачив поразку президента РФ Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в забороненій на території України соціальній мережі "Вконтекте".

Так, він зазначив, що армію Путіна чекає поразка на території Сирії, військовим силам РФ доведеться зійтися з силою, яку вони не зможуть перемогти.

"Рано чи пізно ЗС РФ доведеться покинути Сирію, кинувши вСЕ, що туди вбухано. І чим більше "перемог" буде здобуто - тим більшими будуть безповоротні і нічим не виправдані втрати. І дай Бог, щоб вдалося "накивати п'ятами" без розгрому", - зазначив на своїй сторінці терорист.

А днями стало відомо, що війська Російської Федерації захопили Сірман - населений пункт, розташований поруч з кордоном Туреччини.

За словами Гіркіна, ситуація на території Сирії в даний час напружена до межі, адже російські війська активно діють в тих місцях, де є навіть незначний інтерес турецької влади.

Також раніше повідомлялося, що на думку Гіркіна, Путін «поховав» Росію ще в 2014 році, коли анексував Крим. Замість того, впевнений бойовик, він міг би зробити з нього аналог Придністров’я.

В оточенні Путіна Гіркіна поки розцінюють всього лише як провокатора, який розігріває протестні настрої росіян. Сам він досі так і не відповів, чому не очолить повстання проти Путіна.

Нагадаємо, Путін скликав російських олігархів і насмішив мережу, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, Путін різко позбувся своїх топ-соратників, указ потрапив в мережу.

Також Politeka писала, що Трампа засікли на колінах у Путіна, скандальне фото вже в мережі.