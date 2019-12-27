Новая команда власти продолжает учиться управлять страной прямо на ходу, при этом их слова часто расходятся с делом

Политические итоги уходящего года в интервью с Юрием Романенко подвел украинский политический эксперт Петр Охотин. Он отметил, что не хотел бы, чтобы Украина останавливалась на достигнутом (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Последние 4 месяцев после выборов я бы назвал обучением методом тыка. То есть пришла молодая команда, остались влиятельные люди, которые стараются влиять на президента Зеленского, есть внутри «Слуги народа» большие противоречия, региональные элиты не могут понять, к кому идти», - рассказал эксперт.

Он отметил, что молодая команда в буквальном смысле слова учится на жизни 30-миллионной страны.

«Один из плохих итогов – то, что слова и действия расходятся. То есть, когда выбирали президента Зеленского посыл был достаточно четкий: отделить олигархов от страны, сделать позитивный проект и показать рост», - напомнил Охотин.

Однако, по его словам, новая власть пока не торопится выполнять эти обещания, а правительство Гончарука и вовсе продолжает политику Гройсмана.

Эксперт подчеркнул, что команде президента нужна четкая стратегия развития страны. Для ее создания он предложил привлечь зарубежных экспертов.

Ранее мы писали, что рейтинг новой украинской власти стабильно падает, а недоверие к политикам только растет.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал политолог Михаил Басараб. Он отметил, что о стремительном падении уровня доверия к власти свидетельствуют показатели закрытой социологии, с которыми он ознакомился ранее.

«Общий вывод - у власти дела плохи. Рейтинг потихоньку и стабильно падает, однако пока не обвалился. но: Уровень доверия падает стремительно. Это однозначная тенденция в течение осени и декабря», - написал политолог.

Он подчеркнул, что за последний месяц рейтинг недоверия у многих представителей власти ухудшился в два раза. При этом некоторые политики оказались еще более неудачливыми. Так, у премьер-министра Алексея Гончарука уровень доверия упал в восемь раз.

Напомним, Зеленский устроил привселюдную порку "веселому" чиновнику.

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