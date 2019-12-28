Новая инициатива украинского правительства по запуску специального канала для Донбасса обречена на провал

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский. Таким образом он прокомментировал инициативу Министерства культуры, молодежи и спорта по запуску государственного телеканала на оккупированных территориях Донбасса.

Бужанский обратил внимание на то, что развлекательный телеканал – это не то, что нужно жителям захваченных территорий в сегодняшних условиях.

«Это прекрасно, что минкультуры планирует запустить для Донбасса развлекательный канал на русском языке. Все ж знают, им так не хватает развлечений, это первое, что их интересует», - с сарказмом отметил депутат.

Он также подчеркнул, что из этой затеи ничего не выйдет, так как в Минкульте, по всей видимости, забыли о языковом вопросе.

«Есть нюанс, о котором забывает министерство культуры. По действующему закону о языке, на русском они могут открыть только форточку. А так, да, план потрясает своей грандиозностью», - подытожил Бужанский.

Также ранее мы писали о том, что новая украинская власть вместе с парламентским монобольшинством в виде партии «Слуга народа» уже успела проявить себя не с лучшей стороны. Теперь политикам нужно провести аудит и исправить ошибки.

Об этом рассказал нардеп от «Слуги народа», украинский писатель и публицист Максим Бужанский. Он отметил, что сегодняшняя ситуация во власти связана с тем, как были распределены руководящие посты в правительстве.

«Перед началом работы парламента, абсолютно все руководящие посты во всём заняли списочники, или ультрапослушные мажоритарщики…Любая попытка вступить в борьбу с этим принципом распределения полномочий, была бы справедливо расценена как борьба за власть, а не за объективные результаты», - пояснил Бужанский.

По его словам, с тех пор власть успела «проявить» себя во всей красе.

Он заметил, что сейчас у правительства есть два пути: провести аудит и сделать оргвыводы прямо сейчас или «поэкспериментировать еще 3 месяца» и сделать то же самое. При этом во втором случае исправить ситуацию в стране вряд ли получится, считает Бужанский.

Напомним, в Слуге народа признали провал, рейтинг Зеленского катится вниз.

Как сообщала Politeka, Порошенко отделяет от тюрьмы один человек, и это не Зеленский: "осталось два дня".

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